В Рузаевке горел дачный дом

В Рузаевке произошло возгорание дачного дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 12 марта. На улице Станиславского загорелся дачный дом. Огонь повредил постройку на площади 24 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru