В Мордовии жителя Московской области осудили за сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Московской области, обвиняемого в распространении наркотиков.

В октябре 2018 года 25-летний житель города Балашиха Московской области предложил своему знакомому заняться деятельностью, связанной с распространением наркотиков. Последний принял данное предложение. Затем парни вовлекли в противозаконную деятельность ещё двух человек. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся в Муроме и Саранске.

В период с октября 2018 года по февраль прошлого года парни шесть раз сбывали наркотики в Мордовии. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена при очередной попытке продажи запрещенных веществ.

Стражи порядка изъяли у участников преступной группы синтетические и растительные наркотические вещества общей массой более 830 г. Также было конфисковано психотропное вещество массой 1,84 г.

Решением суда в отношении 25-летнего жителя Подмосковья была избрана мера наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что 36-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве соседки.

Источник: 13.мвд.рф