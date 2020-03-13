Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Ковылкинского района

В Ковылкинском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 47-летней жительнице посёлка Силикатный позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем под предлогом проведения операции по пресечению указанных противозаконных действий якобы работник финансового учреждения попросил собеседницу продиктовать ему реквизиты банковской карты и коды, полученные в смс-сообщении.

47-летняя гражданка предоставила незнакомцу необходимую информацию, а спустя некоторое время обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 138,9 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф