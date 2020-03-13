В Мордовии проводятся антинаркотические мероприятия среди студенческой молодежи

Сотрудники УНК МВД РФ по Мордовии совместно с представителями Мордовского государственного национального драматического театра организовали посещение студенческой молодежью спектаклей, пропагандирующих семейные ценности.

В рамках первичной профилактики наркомании мероприятия подобного рода позволяют расширить кругозор знаний молодежи и донести информацию посредством театральных постановок о проблемных вопросах и правильном выборе в сложных ситуациях.

Организаторы мероприятий говорят о том, что посредством вовлечения учащихся в здоровую досуговую среду создается благоприятная платформа для формирования здорового образа жизни, мотивации к саморазвитию, определения хобби, а также происходит снятие эмоционального напряжения.

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Источник: 13.мвд.рф