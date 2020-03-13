В Ромодановском районе загорелся дом

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание дома.

Вечером 12 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лыковщина. На улице Республиканской загорелся дом №79. Огонь повредил постройку на площади 150 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru