72-летний житель Саранска добровольно выдал полицейским два ружья

В Саранске местный житель добровольно выдал полицейским оружие.

12 марта 72-летний горожанин добровольно выдал сотрудникам отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску двуствольное ружье ТОЗ-Б и двуствольное ружье ИЖ-Б-36, обнаруженные во время ремонта квартиры. Мужчина пояснил, что ранее оружие принадлежало его отцу, который скончался в 1998 году.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф