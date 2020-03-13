В Саранске произошел пожар в отделении банка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в отделении банка.
Указанное происшествие произошло днём 12 марта на территории Ленинского района города. Огонь вспыхнул в отделении ООО «Газпромбанк», расположенном по адресу – улица Коммунистическая.
Огонь повредил распределительную коробку под потолком на площади 0,1 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru