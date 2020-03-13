В Чамзинском районе горела надворная постройка

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Происшествие произошло днём 12 марта на территории населенного пункта Красный Посёлок. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась надворная постройка. Огонь повредил строение на площади 90 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты занимаются установлением причины возгорания надворной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru