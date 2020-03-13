В Саранске в очередной раз прошла операция «Пешеходный переход»

В Саранске в очередной раз прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

За один день проведения указанного мероприятия стражи порядка составили 24 протокола в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Также было выявлено 15 нарушителей ПДД среди пеших участников дорожного движения.

На самых оживленных перекрестках города, а также в местах, которые являются очагами аварийности, представители региональной общественной организации «Отряд правопорядка» и инспекторы ГИБДД проводили профилактическую работу с участниками дорожного движения, обращая особое внимание пешеходов на правила поведения на проезжей части, а также вручая специальные памятки.

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Источник: 13.мвд.рф