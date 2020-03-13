В Мордовии полицейские провели операцию «Контрафакт»

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Контрафакт».

Указанная операция проводилась в феврале. Из незаконного оборота было изъято 1648 единиц контрафактной продукции с незаконно нанесенными средствами индивидуализации товара, в том числе известных мировых брендов. Сотрудниками правоохранительных органов изымались одежда, головные уборы, спортивная обувь, сумки, ремни, духи, игрушки, пищевая и табачная продукция, а также 13 литров спиртосодержащей жидкости, реализуемой с нарушением правил маркировки, 37 литров моторного масла и 25 литров антифриза.

Было возбуждено 3 уголовных дела и составлено 72 протокола об административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф