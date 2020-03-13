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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько месяцев назад пропал без вести.

Кадиев Наиль Бариевич 1967 года рождения, являющийся уроженцем Ромодановского района и жителем Саранска, 9 ноября прошлого года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района.


Источник: 13.мвд.рф