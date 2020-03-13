Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который несколько месяцев назад пропал без вести.

Кадиев Наиль Бариевич 1967 года рождения, являющийся уроженцем Ромодановского района и жителем Саранска, 9 ноября прошлого года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района.

Источник: 13.мвд.рф