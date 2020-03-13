В Мордовии проводятся псикоррекционные занятия с осужденными

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии проводят индивидуальные псикоррекционные мероприятия с осужденными.

В психокоррекционной работе с осужденными психологи используют элементы арт-терапии, которая считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов. С помощью красок, фломастеров, карандашей и бумаги осужденные могут выразить свои негативные эмоции и чувства, связанные с переживанием определенных проблем.

Данная форма работы позволяет осужденным гармонизировать личность, повысить свою самооценку, сформировать ценностное отношение к себе, осознать проблемы в отношениях с другими, а также использовать внутриличностные ресурсы для преодоления кризисных ситуаций.

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Источник: 13.fsin.su