В исправительных учреждениях Мордовии прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Очарование»

В исправительных учреждениях №№2, 3, 13, 14 и 21 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Очарование».

В рамках первого этапа конкурса жюри оценивало умение девушек держаться на сцене, их обаяние и грамотность речи. Затем следовало творческое состязание. В рамках данного этапа конкурсантки представили вокальные и танцевальные номера. После этого девушкам предстояло пройти интеллектуальное состязание. Следующим этапом конкурса стало дефиле.

В завершение конкурсной программы всем участницам были вручены грамоты и подарки.

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Источник: 13.fsin.su