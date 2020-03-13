Житель Мордовии, купивший охотничий нож у знакомого, стал фигурантом уголовного дела

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя села Ельники, который противозаконно приобрел холодное оружие.

Стражами порядка было установлено, что в январе текущего года 28-летний житель села Ельники приобрел у своего знакомого, который проживает в Нижегородской области, охотничий нож.

Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф