В прокуратуре Мордовии обсудили защиту прав предпринимателей

В прокуратуре Мордовии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

В ходе указанного совещания было обсуждено состояние законности в сфере оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов.

По итогам работы группы был выработан комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав предпринимателей, предупреждение и пресечение нарушений в данной сфере.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru