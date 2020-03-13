ФК «Мордовия» заплатит штраф за поведение болельщиков и игроков

Футбольная команда «Мордовия» была оштрафована из-за болельщиков и игроков.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча между ФК «Мордовия» и «СКА-Хабаровск» принял решение о наложении на команду из Саранска штрафа.

10 тыс. рублей команда заплатит за болельщиков, которые во время игры скандировали различные оскорбления. Ещё 50 тыс. рублей ФК «Мордовия» выделит из своего бюджета из-за шестерых игроков, которые в ходе матча получили предупреждения за поведение, не являющееся спортивным.

Указанный матч прошел 9 марта в Саранске. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Хабаровска.

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Источник: info-rm.com