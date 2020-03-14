Неизвестный мошенник ограбил 36-летнего жителя Саранска

В Саранске 36-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Несколько дней назад 36-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета горожанина. Затем якобы работник финансового учреждения попросил собеседника продиктовать реквизиты банковской карты и коды, полученные в смс-сообщении, пояснив, что это необходимо для пресечения действий злоумышленников. Житель Саранска предоставил незнакомцу необходимую информацию, а спустя некоторое время обнаружил, что с его счета были похищены денежные средства в сумме 110 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф