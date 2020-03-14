В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мошенник».

Указанное мероприятие проводилось в период с 10 по 11 марта. Стражами порядка было выявлено и раскрыто 13 мошенничеств.

Кроме того, в рамках рассматриваемого мероприятия полицейские в учебных заведениях и на предприятиях проводили беседы, в ходе которых были разъяснены основные принципы действий мошенников.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в очередной раз прошла операция «Пешеходный переход».

Источник: 13.мвд.рф