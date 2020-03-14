В Мордовии полицейские разыскивают нарушителя ПДД

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, нарушивший ПДД.

Кочкаев Владимир Анатольевич 1959 года рождения, являющийся жителем Чамзинского района, повторно нарушил ПДД. Мужчина в настоящее время скрывается от стражей порядка.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф