В Торбеевском районе школьникам напомнили о ПДД

В рамках проведения мероприятия «Безопасность дорожного движения» в МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» при участии отрядов юных инспекторов движения провели занятие с учащимися начальных классов.

Сотрудники ГИБДД напомнили детям о соблюдении ПДД и безопасном поведении на дороге.

Дети охотно отгадывали загадки по теме ПДД, а также прослушали лекции стражей порядка.

Отряд ЮИД обратился к школьникам с призывом о переходе дороги только по пешеходным переходам и устроил агитационное представление по ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф