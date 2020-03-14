В прокуратуре Мордовии обсудили соблюдение законности в сфере оплаты труда

В прокуратуре Мордовии под председательством первого заместителя прокурора республики Александра Максимова 12 марта было проведено межведомственное совещание по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда.

В ходе указанного совещания были обсуждены результаты выполнения правоохранительными и контрольно-надзорными органами задач, поставленных на координационном совещании руководителей ведомств республики в 2018 году, посвященном состоянию межведомственного взаимодействия по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru