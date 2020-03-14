Сотрудники прокуратуры Мордовии рассказали студентам об антикоррупционном законодательстве

Сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мордовии в рамках работы по правовому просвещению и правовому информированию приняли участие в семинарском занятии для сотрудников Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в Саранске.

В целях пропаганды антикоррупционного поведения до сведения присутствующих были доведены вопросы профилактики коррупционных проявлений в сфере образования, а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений.

Были даны ответы на вопросы участников семинарского занятия.

Среди присутствующих были распространены памятки с разъяснением антикоррупционного законодательства.

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Источник: prokrm.ru