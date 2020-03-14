Сотрудники прокуратуры Ардатовского района добились восстановления трудовых прав граждан

В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что руководством ООО «Ардатовское автотранспортное предприятие» выплата заработной платы осуществлялась с нарушением сроков, установленных локальными актами. Перед 18 работниками за декабрь – январь образовалась задолженность в размере около 479 тыс. рублей.

Руководителю организации было внесено представление с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, директор предприятия был оштрафован на 10 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru