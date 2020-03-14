В Саранске сталевар серьезно пострадал на рабочем месте

На одном из предприятий Саранска пострадал сталевар.

Инцидент произошел ранним утром 13 марта на заводе «ВКМ-Сталь». На сталевара 1988 года рождения попал раскаленный металл. На пострадавшем загорелась одежда.

Мужчина был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ожоги головы и туловища.

В настоящее время сотрудники СУ СК РФ по Мордовии проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru