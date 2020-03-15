В Ельниках загорелась баня

В Ельниках пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 14 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Королёва. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня, расположенная возле дома №22.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил баню на площади 24 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru