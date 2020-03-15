Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Темникова

Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Темникова

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Темникова.

Кабаева Людмила Николаевна 1984 года рождения, являющаяся уроженкой Атюрьевского района и жительницей Темникова, в июле 2018 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8 (83445) 2-60-76, 2-15-98 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские разыскивают нарушителя ПДД.   


Источник: 13.мвд.рф