Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Темникова

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Темникова.

Кабаева Людмила Николаевна 1984 года рождения, являющаяся уроженкой Атюрьевского района и жительницей Темникова, в июле 2018 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8 (83445) 2-60-76, 2-15-98 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф