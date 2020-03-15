В Саранске обсудили профилактику асоциального образа жизни среди несовершеннолетних

В Ленинском районе Саранска прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В обсуждении вопросов, касающихся профилактики асоциального образа жизни среди детей и подростков, приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сотрудники полиции довели до целевой аудитории информацию о состоянии безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних в 2019 году.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф