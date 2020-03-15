Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме двух иностранцев

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 47-летний житель Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме двух граждан Киргизии 1957 и 1961 годов рождения, которые фактически проживают по другим адресам.

Житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф