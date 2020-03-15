По требованию прокуратуры Темниковского района были заблокированы несколько сайтов

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы несколько сайтов.

Сотрудниками прокуратуры Темниковского района было выявлено два сайта с информацией о способах уклонения от уплаты налогов и сборов, а также два сайта организаций, предоставляющих заём, действие лицензии которого было прекращено.

Прокуратурой в Темниковский районный суд было направлено четыре заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению, которые были рассмотрены и удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru