Прокуратура Мордовии выявила нарушения в деятельности следственного изолятора

Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уголовно-исполнительного и иного законодательства в деятельности ФКУ СИЗО-1.
В следственном изоляторе были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда и здоровья, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований и другие нарушения.
Начальнику УФСИН РФ по Мордовии и начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть №13 ФСИН России» были внесены представления об устранении нарушений.
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Источник: prokrm.ru