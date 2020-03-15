Прокуратура Мордовии выявила нарушения в деятельности следственного изолятора

Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уголовно-исполнительного и иного законодательства в деятельности ФКУ СИЗО-1.

В следственном изоляторе были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда и здоровья, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований и другие нарушения.

Начальнику УФСИН РФ по Мордовии и начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть №13 ФСИН России» были внесены представления об устранении нарушений.

Также читайте о том, что прокуратура Ичалковского района выявила нарушения в работе дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Источник: prokrm.ru