Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В северо-западной части Саранска отключат холодную воду

В северо-западной части Саранска отключат холодную воду

На некоторых улицах Саранска 16 марта будет временно ограничена подача холодной воды.

Причиной временного прекращения подачи холодного водоснабжения является проведение работ по замене участка водовода на Лямбирском шоссе.

В период с 22:00 и до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам: Лямбирское шоссе, д. №№ 19, 21, 23, 25, 5/1, 5, 7, 7А, 11, 13; улица Солнечная, д. №№ 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 19, 19/1, 2, 3, 13, 15, 15А, 17, 25/1, 27/1; 6Б мкр. С/З, ул. Солнечная,19Б; ГПТУ-29 С/З, Лямбирское шоссе.

Также подача воды будет ограничена на ряде предприятий и организаций, расположенных на Лямбирском, Александровском и Северо-Восточном шоссе, улицах Солнечной, 1-й Промышленной, 2-й Промышленной, Пролетарской и Лодыгина.

Подвоз воды будет организован в жилом массиве, расположенном на улице Солнечной.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Пролетарском районе Саранска в феврале было выявлено 18 административных правонарушений.