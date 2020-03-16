В Саранске загорелся внедорожник

В Саранске произошло возгорание внедорожника.
Указанное происшествие произошло вечером 15 марта. Загорелся автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 млн рублей. Транспортное средство было припарковано возле дома №17, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября. Известно, что огонь вспыхнул в моторном отсеке внедорожника.
Пожарные ломом вскрыли капот иномарки, чтобы отключить аккумулятор и ликвидировать возгорание.
Пламя повредило машину на площади 3 кв. м.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm