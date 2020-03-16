В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 5-летний ребенок

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.

Происшествие произошло ранним утром 15 марта на 89-м километре объездной дороги. 39-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Хендай», направлявшимся со стороны Москвы в сторону Саранска, врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал 5-летний пассажир иномарки. О состоянии ребенка пока что нет никакой информации.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранска Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm