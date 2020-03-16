В Ельниковском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшейся иномарки

В Краснослободском районе вследствие опрокидывания иномарки пострадали два человека.

ДТП произошло днём 15 марта на 98-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 33-летний водитель автомобиля марки «Опель-Астра», не обеспечив постоянный контроль за управление, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки и его 34-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Ранее сообщалось о том, что в Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 5-летний ребенок.

Источник: vk.com/pro_10tvrm