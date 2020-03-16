В Мордовии ожидается усиление ветра

На территории Мордовии 16 марта ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в течение текущего дня на территории республики будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Дабы не стать жертвой сильных порывов ветра, нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и рекламные щиты. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в северо-западной части Саранска отключат холодную воду.

Источник: 13.mchs.gov.ru