В Мордовии ожидается усиление ветра

На территории Мордовии 16 марта ожидаются сильные порывы ветра.
Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в течение текущего дня на территории республики будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.
Дабы не стать жертвой сильных порывов ветра, нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и рекламные щиты. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru