В Саранске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Мордовии стартовал первый этап акции под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

Первый этап указанной акции будет проходить в период с 16 по 27 марта. Рассматриваемое мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультирования по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Также в рамках рассматриваемой акции жители республики могут сообщить о фактах противозаконного оборота и потребления наркотиков, позвонив по следующим телефонным номерам: 47-77-71 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф