21-летний житель Саранска стал жертвой мошенника, представившегося работником банком

В Саранске 21-летний местный житель стал жертвой мошенника, который представился работником банка.

Недавно 21-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Якобы работник финансового учреждения рассказал молодому человеку о том, что некий преступник пытается похитить денежные средства с его банковского счета, а затем попросил продиктовать установочные данные карты и код, полученный в смс-сообщении, объяснив, что эти сведения необходимы для проведения операции по предотвращению действий упомянутого злоумышленника.

Горожанин предоставил мошеннику необходимую информацию, после чего последний, войдя в личный кабинет пострадавшего, оформил на него кредитную карту, а затем похитил с неё 132 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф