В Саранске в результате ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя девушка.

Происшествие произошло ранним утром 14 марта на территории Ленинского района города. Возле дома №33, расположенного по адресу – улица Гагарина, 33-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Хендай», не учла метеорологические и дорожные условия, в результате чего транспортное средство врезалось в остановившийся троллейбус.

23-летняя пассажирка иномарки самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф