В Саранске злостная нарушительница ПДД устроила ДТП с пострадавшим

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал 41-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 14 марта на улице Осипенко. По предварительной информации, 39-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки Toyota Camry, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211540, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 41-летнему пассажиру иномарки.

Известно, что виновница ДТП за последний год 17 раз привлекалась к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф