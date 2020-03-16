В Саранске водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске 20-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 14 марта возле дома №87, расположенного по адресу – улица Ульянова. 64-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что за последний год водитель легковушки 15 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф