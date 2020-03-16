В Саранске заключили под стражу мужчин, подозреваемых в разбойном нападении

В Саранске были заключены под стражу два местных жителя, которые подозреваются в разбойном нападении.

Ранним утром 12 марта 25-летний парень, занимающийся частным извозом, забрал двух клиентов 28- и 34-летнего возраста с улицы Пролетарской и повез их в село Макаровка. Прибыв к месту назначения, пассажиры, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, принялись избивать водителя, а затем похитили мобильный телефон, видеорегистратор и кошелек с денежными средствами в сумме 1 тыс. рублей. После этого клиенты положили парня в багажник, а спустя некоторое время, достали обратно и продолжили наносить телесные повреждения. В определенный момент один из пассажиров принялся душить автомобилиста, вследствие чего последний потерял сознание. Затем подозреваемые, оставив пострадавшего возле автомобиля, скрылись.

В кратчайшие сроки жители Саранска 28- и 34-летнего возраста были задержаны. Мужчины были привлечены к уголовной ответственности. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф