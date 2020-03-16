Мордовский государственный университет им. Огарева переходит на дистанционное обучение

Мордовский государственный университет им. Огарева в период с 16 по 31 марта перейдет на дистанционное обучение по причине коронавируса.

Представители университета обращают внимание на то, что учебный процесс после перехода на дистанционный режим не теряет статус обязательного.

В деканатах/дирекциях рекомендуется актуализировать логины и пароли от личных кабинетов и приступить к занятиям в дистанционном режиме обучения. Телефоны горячей линии: (8342) 777-250, 270-723.

По информации, которая была опубликована пресс-службой МГУ им. Огарева.

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Источник: mrsu.ru