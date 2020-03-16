Конкурс «Учитель года» в Саранске пройдет без зрителей

В Саранске конкурс под названием «Учитель года» пройдет без зрителей.

Минпросвещения России рекомендует школам перейти на дистанционное обучение, дабы пресечь распространение коронавируса.

В Саранске школы в последнюю перед весенними каникулами неделю продолжили работу в обычном режиме.

Массовые мероприятия в городе отменяются. Городской конкурс «Учитель года-2020» пройдет без зрителей. Запланированный на текущую неделю конкурс «Лучший учитель мордовского (мокшанского, эрзянского) языка» был отменен.

По информации «Известий Мордовии».

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