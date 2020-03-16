35-летний житель Ардатова избил и изнасиловал 82-летнюю пенсионерку

В Ардатове местный житель избил и изнасиловал пенсионерку.

Инцидент произошел несколько дней назад. 35-летний житель Ардатова, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поздним вечером ворвался в дом 82-летней пенсионерки. Мужчина стал требовать деньги. Получив отказ, гражданин принялся избивать хозяйку жилья, а затем надругался над ней.

Известно, что в тот же вечер мужчина жестоко избил своего собутыльника. Также имеются сведения о том, что в 2016 году гражданин вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

По информации «Известий Мордовии».

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