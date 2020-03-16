В Саранске упаковщице отрезало пальцы на рабочем месте

В Саранске 62-летняя гражданка серьезно пострадала на рабочем месте.

Несколько дней назад на одном из предприятий Саранска рука 62-летней укладчицы готовой продукции попала под нож станка для упаковки товара, в результате она лишилась ногтевых фаланг на нескольких пальцах. Пострадавшая была оперативно доставлена в одну из больниц города. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

Кроме того, недавно в Чамзинском районе работника одного из местных предприятий придавило металлической балкой. Мужчина получил многочисленные переломы и травму головы.

По информации «Известий Мордовии».

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