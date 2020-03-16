В УФСИН РФ по Мордовии отметили День работника уголовно-исполнительной системы

В исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, отметили День работника уголовно-исполнительной системы.

Практически во всех учреждениях состоялось награждение сотрудников за добросовестную службу медалями. Также были вручены ценные подарки и объявлена благодарность начальников учреждений.

В ИК-5 и 14 было организовано чествование ветеранов учреждения на дому.

В ИК-13 была организована выставка продуктов производственного сектора, на которой были представлены изделия декоративно-прикладного и художественного творчества осужденных.

В ЛИУ-19 был организован просмотр видеофильма «История УИС».

В СИЗО-1 благодарственными письмами за большой вклад в борьбу с преступностью и укрепление правопорядка были награждены 13 работников учреждения.

В СИЗО-2 состоялось открытие памятной доски, посвященной первому начальнику следственного изолятора №2 Сырачу Камальевичу Батраеву.

В отделе по конвоированию прошел турнир по настольному теннису.

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Источник: 13.fsin.su