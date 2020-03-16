В Мордовии пьяный водитель легковушки снес дорожный знак

В Мордовии пьяный водитель легкового автомобиля снес дорожный знак.
Происшествие произошло ранним утром 15 марта на одном из участков дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и Тургенево. Пьяный водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21124 снес дорожный знак.
Автомобилист признался, что не помнит ДТП. Мужчина сообщил, что он направлялся в село Медаево. В пути водителя одолел сон.
В отношении автомобилиста были составлены административные протоколы.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm