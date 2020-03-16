В Саранске бухгалтера осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве.

В период с марта 2017 года по октябрь 2018 года гражданка, являющаяся бухгалтером одного из предприятий Саранска, путем внесения недостоверных сведений при составлении сводов и реестров о начислении заработной платы, разовых премий и материальной помощи похитила более 86 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru