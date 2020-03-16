Заместитель главного судебного пристава Мордовии проведет прием граждан в отделе судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам.

Указанный прием будет проводиться в период с 11:00 до 13:00 19 марта.

Рассматриваемый прием будет проведен с целью обеспечения реализации прав граждан на обращение в органы государственной власти и к должностным лицам, а также оказания населению правовой помощи.

Жителям Мордовии, пришедшим на прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям граждан и юридических лиц – документ, подтверждающий их полномочия.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующим телефонным номерам: 8(83454)22012, 8(8342)297017.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии отметили День работника уголовно-исполнительной системы.

Источник: r13.fssprus.ru