В Лямбирском районе в ДТП пострадал 28-летний парень

В Лямбирском районе в результате опрокидывания транспортного средства пострадал 28-летний молодой человек.

ДТП произошло ранним утром 16 марта на 8-м километре дороги, пролегающей между Берсеневкой и Пензяткой. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля марки УАЗ не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

28-летнему пассажиру УАЗа понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф